Seçim sonuçlarına itirazlar

HDP ve CHP Şanlıurfa'da, BBP Gaziantep'te ilçe seçim kurullarınca reddedilen itirazları için İl Seçim Kuruluna başvurdu, CHP'nin Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru ise kabul edilmedi.

HDP Viranşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ilçedeki tüm sandık sonuçlarına yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini hatırlatarak, bunun üzerine itirazlarını İl Seçim Kuruluna taşıdıklarını belirtti.

İlçedeki tüm oyların tekrar sayılması talebinde bulunduklarını aktaran Hıdır, aksi taktirde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını kaydetti.

CHP de Siverek ilçesinde 50 sandık için yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesi üzerine İl Seçim Kuruluna başvurdu.

- Malatya

CHP'nin Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise Darende ilçesinde oyların tamamının yeniden sayılması için ilçe ve il seçim kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine YSK'ya başvurdu.