Seçim sonuçlarına itirazlar

CHP, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için YSK'ya başvurdu.

AA muhabirinin İl Seçim Kurulundan aldığı bilgiye göre, CHP, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

MHP ve CHP'nin Hekimhan ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru ise reddedildi.

Bu arada, seçim günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı Bölünmez Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde oy kullanılmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine İl Seçim Kurulu, söz konusu mahalledeki muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verdi.

İl Seçim Kurulu ayrıca Yeşilyurt ilçesine bağlı Öncü Mahallesi'nde "oyların yakılması", Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise "oy torbasının çalınması" iddiaları üzerine bu mahallelerdeki muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, Pütürge ilçesine bağlı Karşıyaka ile Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak mahallelerinde ise itiraz sonucu yeniden yapılan sayımda muhtarlıkların el değiştirdiği öğrenildi.

