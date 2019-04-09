Seçim sonuçlarına itirazlar

AK Parti'nin Adıyaman'ın Sincik ilçesinde İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine yeniden yapılan oy sayımı sonucu 10 farkla kazandığı seçimi 48 oy farkla kaybeden bağımsız aday Mehmet Buz'un, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı başvuru üzerine üçüncü kez yapılan sayımda aradaki fark 49'a yükseldi.

Sincik ilçesinde yapılan seçimlerde bağımsız aday Mehmet Buz seçimi 1051 oy ile kazandı. En yakın rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut ise 1041 oy aldı.

AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine pusulalarda bağımsız adaya ayrılan bölümde mührün olması gereken yerin dışında kaldığı tespit edilen 58 oy geçersiz sayıldı.

Böylelikle bağımsız aday Mehmet Buz'un oyu 993'e düştü ve AK Parti adayı Mehmet Korkut 10 oy farkla kaybettiği seçimi 48 oy farkla kazandı.

Bunun üzerine bağımsız aday Buz, YSK'ye itiraz etti. YSK, İl Seçim Kurulunca oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayımda 59 oy geçersiz sayılarak Mehmet Buz'un oyu 992'e düştü.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AA muhabirine, Sincik'te itiraz sürecinin tamamlandığını belirtti.