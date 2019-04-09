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Seçim sonuçlarına itirazlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

BBP'nin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçimlerin iptaline ilişkin YSK'ye yaptığı başvuru reddedildi - Bunun üzerine Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Ökkeş Kavak'a mazbatası teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - BBP'nin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ökkeş Kavak mazbatasını aldı.

BBP'li Nurdağı Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy çuvallarının yırtık olarak teslim edilmesi nedeniyle ilçe ve il seçim kurullarına yaptıkları itirazların reddedildiğini anımsattı.

Bunun üzerine itirazlarını YSK'ye taşıdıklarını ifade eden Dilek, bu itirazın da reddedilmesi üzerine sonuçların kesinleştiğini kaydetti.

Öte yandan, itiraz süreçlerinin tamamlanması üzerine Nurdağı Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Ökkeş Kavak, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nurdağı Seçim sonuçlarına itirazlar

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