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"Seçim sonuçlarından son derece memnunum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

Malezya'da ara seçimleri kazanan Enver İbrahim: "Seçim sonuçlarından son derece memnunum. Bugünkü zafer, çoğunluğun Umut İttifakı koalisyonunu desteklediğini gösteriyor"

KUALA LUMPUR - Malezya'nın Port Dickson kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçimlerini kazanan Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, "Seçim sonuçlarından son derece memnunum. Bugünkü zafer, çoğunluğun Umut İttifakı koalisyonunu desteklediğini gösteriyor." dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Port Dickson'da zafer konuşması yapan Enver, seçimlerde aldığı oydan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enver, tüm etnik gruplardan seçmenlerin oylarını aldığına dikkati çekerek, "Malaylar bana etkili bir destek verdi. Çinliler, Hintliler ve hatta yerli etnik gruplar bile tam destek verdi. En içten memnuniyetlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Bundan önceki genel seçime kıyasla üyesi olduğu koalisyonun iyi bir oy aldığını belirten Enver, "Seçim sonuçlarından son derece memnunum. Bugünkü zafer, çoğunluğun Umut İttifakı koalisyonunu desteklediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, Başbakan Mahathir Muhammed'in de seçim sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Enver, meclisteki çalışma arkadaşlarına, gerekli reformların yapılması için yardım etmeye odaklanacağı sözünü verdi ve kendisini meclise taşıdığı için Port Dickson halkına teşekkür etti.

- Port Dickson ara seçimleri

Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre Enver İbrahim, toplamda 31 bin 16 oy alarak Port Dickson ara seçimlerinde birinci oldu.

Meclise üç yıl aradan sonra yeniden girmeye hak kazanan Enver'in, pazartesi günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ara seçim Enver İbrahim Port Dickson

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