"Seçim sonucu Trump'ın söylemlerini yumuşatacaktır"

İSTANBUL, (DHA) - ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, seçim sonuçlarının Trump'ın siyasetini hemen değiştirmeyeceğini ama söylemlerini yumuşatacağını söyledi. ABD'de ara seçimlerin sonuçlarına göre Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçileri Senato'da gücünü korurken, Demokrat Parti sekiz senenin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 218 koltuk Demokratların olurken, Cumhuriyetçiler 193 koltukta kaldı. Böylelikle çoğunluk için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gereken Demokratlar 26 bölgeyi alarak 8 yılın ardından çoğunluğu ele geçirdi. Senato'da ise durum beklendiği gibi olmadı ve Demokratlar 2 sandalye kaybederek çoğunluğu Cumhuriyetçilere bıraktı. "ARA SEÇİMLER OLDUKÇA ÖNEM ARZ EDİYORDU" Ara seçimlerin ABD'nin ve başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin bu kadar gündemine girmesini Trump'ın kişiliği ve yürüttüğü siyasete bağlayan FSMVÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, "Geçmişe baktığımızda ara seçimlerin ABD gündeminde bu kadar etkin olmadığını görüyoruz. Türkiye'de bile bu kadar konuşulması Trump'ın kişiliği ve geleceğiyle alakalıdır. O açıdan ara seçimler oldukça önem arz ediyordu" dedi.

"SENATODA DENGE OLUŞTU" Trump'ın kendi geleceğini garanti altına almış olduğunu belirten Prof. Dr. Kurşun, "Alınan sonuçlarla ortada ilginç bir durum oluştu. Senatoda üstünlüğün Demokratlara geçmiş olması esas itibarıylaTrump'ın yürüttüğü siyasetin toplumsal kabulde sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Trump kendi geleceğini garanti altına almış oldu. Yani senatoda denge oluştu. Demokratlar açısından Trump'ı Amerika çizgisine çekme imkânı da doğdu" diye konuştu. "BAŞLATTIĞI TİCARET SAVAŞI FARKLI BİR NOKTAYA TAŞINACAKTIR" Seçimlerin Trump'ı dünya politikaları üzerine yürüttüğü siyasetinde yumuşamaya iteceğini söyleyen Prof. Dr. Kurşun, "Trump'ın dünya politikaları üzerinde de bir takım değişimler ve yumuşamaların olacağını düşünüyorum. Başlattığı ticaret savaşlarını geri çekmeyecektir ama daha farklı bir noktaya taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. "İRAN AMBARGOSUNDA DİĞER ÜLKELERE BASKI AZALACAKTIR" Seçim sonuçlarını Demokratlar açısından ciddi bir başarı olarak görmenin yanlış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurşun, "İran'a yaptırımlar sadece Trump'ın yaklaşımı değil, ABD'nin bütüncül bir tavrı söz konusu. O konuda büyük bir yumuşamanın olmasını beklemiyorum. Ama İran ile ticari,siyasi yönden ilişkileri olan ülkeler üzerindeki baskıyı Trump azaltacaktır. Seçime katılım oranlarını dikkate almalıyız. Şu anda ortaya çıkan durum Trump'ın kendini, konumunu tartışmalı da olsa koruduğunu gösteriyor. Buna karşılık demokratlarda Trump karşısında üstünlük elde ettiler ama bu üstünlüğü ciddi bir başarı olarak görmek yanlış olur" dedi.