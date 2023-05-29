Seçim sonucunu kutlamak isterken hastanelik oldu: Trabzon'da silahı tutukluk yapan vatandaş kendini vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesinde 71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlama yapmak istedi.
Hendemoğlu kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.
Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)