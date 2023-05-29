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Seçim sonucunu kutlamak isterken hastanelik oldu: Trabzon'da silahı tutukluk yapan vatandaş kendini vurdu

29.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanmasıyla birçok vatandaş sevinç gösterilerinde bulunmaya başladı. Trabzon'da bir vatandaş silah ateşleyerek kutlama yapmak isterken kendisini vurarak hastaneye kaldırıldı.

Seçim sonucunu kutlamak isterken hastanelik oldu: Trabzon'da silahı tutukluk yapan vatandaş kendini vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesinde 71 yaşındaki Yakup Hendemoğlu, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlama yapmak istedi.

KARNINDAN AĞIR YARALANDI

Hendemoğlu kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.

Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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(İHA)

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seçim Trabzon

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