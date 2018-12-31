Seçim süreci yarın başlıyor

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek.

- 17 Ocak 2019 Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları için son gün.

- 10 Ocak 2019 Perşembe: Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Seçimi için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri için son gün.

- 31 Ocak 2019 Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

- Şubat ayı

- 1 Şubat 2019 Cuma: 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

- 3 Şubat 2019 Pazar: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.