Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

31 Mart sonrasında yeni başkanlar mazbatalarını aldı, görevlerine başladı. Tarihinde ilk kez AK Parti'den fazla oy alan CHP, 1950'de kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Seçim sürecinin konuşulan illerinden biri olan Manisa'da yaşanan 'su' polemiği ise gündem olmuştu.



Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

"ATMA DİN KARDEŞİYİZ"

Eski Başkan MHP'li Cengiz Ergün seçim sürecinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in vaadiyle alay etmişti. Ergün, "2 ton su 1 lira diyor. Yapamazsın Ferdi Bey, yapamazsın. Atma Ferdi din kardeşiyiz." ifadelerini kullanmıştı.



Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek

O VAAD GERÇEK OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilk iki ton suyun 1 lira olduğunu ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacağını duyurdu.

Zeyrek açıklamasını şu sözlerle duyurdu;

Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Manisa’da kimseyi ayırmadan eşit hizmeti herkese ulaştıracak, hemşehrilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacağız.

İlk 2 ton su 1 TL olacak ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim uygulanacak.

Kartlı sayaç artık zorunlu değil.

Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi cemevlerinden de su kullanım bedeli alınmayacak.





