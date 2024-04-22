HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.04.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimleri birçok açıdan ilke sahne olmuştu. Bunlardan biri de Manisa'da yaşandı. Büyükşehir Belediyesi 74 yıl sonra CHP'ye geçmişti. Seçim sürecinde MHP'li başkan Cengiz Ergün ile CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek arasında yaşanan 'su' göndermesi uzun süre konuşulmuştu. Seçimi kazanan Zeyrek görevinin ilk ayında rakibinin 'atma din kardeşiyiz' dediği vaadini gerçekleştirdi.

Seçim sürecinde rakibinin vaadiyle dalga geçmişti! 74 yıl sonra CHP'ye geçen belediyede indirim: 1 liraya düştü

31 Mart sonrasında yeni başkanlar mazbatalarını aldı, görevlerine başladı. Tarihinde ilk kez AK Parti'den fazla oy alan CHP, 1950'de kaybettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Seçim sürecinin konuşulan illerinden biri olan Manisa'da yaşanan 'su' polemiği ise gündem olmuştu.

CENG,Z
Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

"ATMA DİN KARDEŞİYİZ"

Eski Başkan MHP'li Cengiz Ergün seçim sürecinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in vaadiyle alay etmişti. Ergün, "2 ton su 1 lira diyor. Yapamazsın Ferdi Bey, yapamazsın. Atma Ferdi din kardeşiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

FERDDİD
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek

O VAAD GERÇEK OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilk iki ton suyun 1 lira olduğunu ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacağını duyurdu.

Zeyrek açıklamasını şu sözlerle duyurdu;

Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Manisa’da kimseyi ayırmadan eşit hizmeti herkese ulaştıracak, hemşehrilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olacağız.

  • İlk 2 ton su 1 TL olacak ve sonraki kademelerde yüzde 30 indirim uygulanacak.
  • Kartlı sayaç artık zorunlu değil.
  • Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi cemevlerinden de su kullanım bedeli alınmayacak.
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdiÖnce husumetliler sonra aileler birbirine girdi
Eskişehir’de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralıEskişehir’de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybettiCevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ergün Manisa su
En Çok Okunan Haberler
Çalışma Meclisi 5 yıl sonra yeniden toplanıyor!

Çalışma Meclisi 5 yıl sonra yeniden toplanıyor!

Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

Çektikleri video başlarını yaktı! "Mizah için yaptık"

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçti

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! O iddiaların ardından polis harekete geçti

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.