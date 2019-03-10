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Seçim turuna mola veren İmamoğlu, Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Belgrad Ormanı’nda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım.

Belgrad Ormanı’nda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. İstanbul’un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar oluşturabilmeliyiz” dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir mola veren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar sabahı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktı. İmamoğlu’na Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç ile spor yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindekilerin hafif tempoda gerçekleştirdiği yürüyüş renkli anlara sahne oldu.
Yürüyüşü sırasında İstanbul’daki yeşil alan sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Ekrem İmamoğlu, “Belgrad Ormanı dünya güzeli, doğa harikası bir bölge. Elbette her bölgesiyle korunması gereken bir miras. Ama bir şeyi başarmak lazım; İstanbul’a çok zarar verildi, çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul’un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin önceliği böyle olmalı. İnanın bunu başarırız da” dedi.

“Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine doğal ortamlar oluşturmalıyız”
İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. Sadece buraya arabasıyla gelen insanlar değil, çok kolaylıkla İstanbul’un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar oluşturabilmeliyiz. Bu neyi azaltır biliyor musunuz? İstanbul’daki hastane sayısını azaltır, İstanbul’daki insanların suç işleme oranını düşürür. Mutlu bir hayat, zinde bir yaşam, sağlıklı insanlar bu tür kötü ortamlardan kurtulurlar. Her şeye fayda sağlar, o yüzden yaşam boyu spor” diye konuştu.

“Toplum İstanbul’da enerjisi yüksek bir dönem istiyor”
Basın mensubunun ‘Bu temponuzu rakiplerinize bir mesaj olarak algılayalım mı?’ sözleri üzerine İmamoğlu, “Yani mesajı veriyoruz zaten, algılanıyoruz diye düşünüyorum. Enerjimiz yüksek, toplum da öyle bir şey istiyor. Toplum İstanbul’da enerjisi yüksek bir dönem istiyor. Çünkü kaybedilen zamanın geri kazanılması lazım. İyi şeyleri, güzel işleri hızlıca yapan bir belediye başkanlığı dönemini istiyor. Biz de buna hazırız” dedi.
Eşi Dilek İmamoğlu ise, “Uzun bir dönem katılamadım ama artık çocukların rızasını alarak ben de katılmaya karar verdim. İyi de oluyor, seviyorum aslında, alışkınız biz bu tempoya. Uzun süreden beridir Belgrad Ormanı’na gelmek istiyordum, bugüne kısmetmiş” şeklinde konuştu.

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