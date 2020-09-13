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Seçim Yaklaşırken Bloomberg’den Biden’a Florida’da Destek

13.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimler yaklaşırken Başkan Donald Trump’la Demokrat rakibi Joe Biden bu hafta kararsız eyaletlerde kampanyalarına devam edecek. Bu arada milyarder işadamı Michael Bloomberg Biden'a Florida'da destek verecek

Seçim Yaklaşırken Bloomberg’den Biden’a Florida’da Destek

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimler yaklaşırken Başkan Donald Trump’la Demokrat rakibi Joe Biden bu hafta kararsız eyaletlerde kampanyalarına devam edecek.

Son yapılan bir ankete göre Biden ülke genelinde 5 puan Trump’ın önünde.

Kararsız olarak nitelenen eyaletlerin dördünde yapılan son anketlerde de Biden Trump’ın önünde. Ancak Florida gibi “kararsız” olarak nitelenen diğer bazı eyaletlerde ise başa baş bir yarış söz konusu.

Son bir anket Florida’da iki ismi yüzde 48 oy oranında gösteriyordu.

Biden’a Florida için destek milyarder işadamı Michael Bloomberg’den geldi.

Bloomberg, Biden’ın Florida’yı kazanması için 100 milyon dolar harcayacak.

Bloomberg Kasım ayındaki seçimler için Demokrat Parti’den aday adayı olmuş, 1 milyar dolar harcamış ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.

Florida seçim gününün en büyük ödüllerinden biri ve kampanya yürütmek için nerdeyse en pahalı kararsız eyalet.

Başkan Donald Trump, seçim kampanya parası yetmemesi durumunda gerekirse Florida için cebinden harcama yapacağını belirtmişti.

Trump’ın seçim ekibi Ağustos ayında 210 milyon dolar topladı. Biden’ın ise Ağustos ayı rakamı 364 milyon dolar.

Bloomberg’ün danışmanı Kevin Sheekey, Mike Bloomberg’ün Trump’ın yenilmesine destek verdiğini ve bununda kararsız eyaletlerde gerçekleşeceğini belirtti.

Sheekey, bu destekle Demokratlar’ın ve Biden’ın seçim ekibinin Pennsylvania gibi diğer kritik önemdeki kararsız eyaletlere yatırım yapabileceğini kaydetti.

Bloomberg aslında Cumhuriyetçi bir isim olarak biliniyor. Cumhuriyetçi Parti'den New York belediye başkanlığı yapmış da bir isim. Ancak Bloomberg Trump'a karşı Demokratlar'ın yanında çaba sarfediyor.

Bloomberg 53 milyar dolarlık servetiyle Amerika'nın en zenginlerinden.

Amerika'da başkanlık seçimlerini "kararsız" olarak nitelenen eyaletler belirliyor. Bu eyaletlerde bazı seçimlerde Cumhuriyetçi aday, bazı seçimlerde ise Demokrat aday zaferle çıkıyor.

Biden'ın ekibi 50 eyalet bulunan ülkede 16 kararsız eyalet olduğunu belirtiyor ve çalışmalarını buna göre yapacaklarını kaydediyor.

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