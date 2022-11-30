'Seçim yaklaştıkça vazgeçecekler...' AK Parti'den seçim anketi çıkışı: Yüzde ellinin üstündeyiz!

Siyasi iklim yoğunlaştı. Partiler seçim startını veriyor. AK Parti "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yeni adımlar atarken 6'lı masa da anayasa değişikliği taslak metnini paylaşarak çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Bu süreçte seçim anketleri dikkatle takip ediliyor, oy oranları merak ediliyor. Son günlerde oy oranları hakkında AK Partililerden peş peşe açıklamalar geldi. Son anket rakamlarını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı. Seçim anketlerinde trende bakılması gerektiğini savunan Dağ'ın açıklamasına göre AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları temmuzdan beri yükseliş trendinde. İşte Dağ'ın açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketten ayrıntılar...

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE YÜZDE 40 VURGUSU

Geçtiğimiz hafta Hamza Dağ, yine bir canlı yayında AK Parti'nin oy oranının yüzde 40-42 bandında olduğunu söylemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise son 2 aydır AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde oy oranına sahip olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalara AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın partisinin oy oranının "kesinlikle 40'ın üzerinde gördüğü" açıklaması eklendi.

"FİRMALAR ANKET AÇIKLAMAKTAN VAZGEÇECEK"

Hamza Dağ son açıklamasını HaberTürk'te katıldığı canlı yayında yaptı. Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Burada trendlere bakarsınız daha çok. Oy oranları anketten ankete değişir, zaman içinde değişimler olur. Trendin nereye doğru gidişat gösterdiğine bakarsınız.

Anket firmalarının çoğu seçim yaklaştıkça anket açıklamaktan vazgeçecekler. Geçen sene rahat rahat açıklıyorlardı, bol keseden atıyorlardı. İşin doğrusu, geçen sene onlar açıklığında da biz ne durumda olduğumuzu gayet iyi biliyorduk.

"KALAN OYLARI KENDİLERİNE YAZIYORLAR, ÖYLE BİR DURUM YOK"

Temmuzdan itibaren sürekli yükselen bir trendimiz var; parti olarak da, ittifak olarak da, Cumhurbaşkanımız olarak da. Muhalefette şöyle bir durum var: AK Parti ile MHP'yi toplayıp geri kalan oyları kendilerine yazıyorlar. Ortada 8 ile 10 puan arasında küçük partiler var, bunları da kendilerine yazıyorlar. Öyle bir durum yok.

"YÜKSELİŞ TRENDİMİZ VAR"