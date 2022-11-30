'Seçim yaklaştıkça vazgeçecekler...' AK Parti'den seçim anketi çıkışı: Yüzde ellinin üstündeyiz!

Siyasi iklim yoğunlaştı. Partiler seçim startını veriyor. AK Parti "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yeni adımlar atarken 6'lı masa da anayasa değişikliği taslak metnini paylaşarak çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Bu süreçte seçim anketleri dikkatle takip ediliyor, oy oranları merak ediliyor. Son günlerde oy oranları hakkında AK Partililerden peş peşe açıklamalar geldi. Son anket rakamlarını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı. Seçim anketlerinde trende bakılması gerektiğini savunan Dağ'ın açıklamasına göre AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları temmuzdan beri yükseliş trendinde. İşte Dağ'ın açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketten ayrıntılar...
Geçtiğimiz hafta Hamza Dağ, yine bir canlı yayında AK Parti'nin oy oranının yüzde 40-42 bandında olduğunu söylemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise son 2 aydır AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde oy oranına sahip olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalara AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın partisinin oy oranının "kesinlikle 40'ın üzerinde gördüğü" açıklaması eklendi.
Hamza Dağ son açıklamasını HaberTürk'te katıldığı canlı yayında yaptı. Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Burada trendlere bakarsınız daha çok. Oy oranları anketten ankete değişir, zaman içinde değişimler olur. Trendin nereye doğru gidişat gösterdiğine bakarsınız.