Seçim yarışında yüksek yargı rekabeti

Trump seçimleri beklemeden Ginsburg'un yerine Yüksek Mahkeme'ye yeni bir yargıç atamak istiyor.ABD'de başkanlık seçimlerine altı hafta kala Yüksek Mahkeme yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg'un ölümü, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki seçim yarışına yeni boyut ekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrasını beklemeden Ginsburg'un yerine yeni bir yargıç atamak istemesine ve atamanın onaylanması için Senato'ya sunmasına Demokratlar karşı çıkıyor.

Uzmanlar, Ginsburg'un yerine yapılacak atamanın seçim yarışında koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik kriz tartışmasının önüne geçerek insan hakları, göçmenlerin durumu, kürtaj ve sağlık sistemi gibi ABD'nin temel sorunlarını tartışmaya açabileceğine ve bunun da başkanlık seçimlerinin yönünü değiştirebileceğini tahmin ediyor.

Hillary Clinton'ın aday olduğu 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokratların seçim kampanyasında çalışan stratejist Joel Payne de atama krizinin seçim yarışında yeni bir ağırlık noktası olacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Trump'ın sadece koronavirüsle ilgili açıklamalar yapmayacak olmasının Trump açısından olumlu bir sonucu olabileceğini de ifade eden Payne, Cumhuriyetçi seçmenin Yüksek Mahkeme'ye büyük önem verdiğine işaret etti.