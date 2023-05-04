SEÇİM YASAKLARI 2023: 14 Mayıs seçim yasakları nelerdir? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için YSK'dan açıklama

Seçim yasakları, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin beklediği seçimlere 10 günlük bir süre kaldı. Seçim yasakları da bugün itibarıyla başladı. YSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte seçim yasakları...

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Seçim yasakları oy verme gününden önceki 10 günlük sürede devreye girdi.

Buna göre; yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Yapılacak propagandaların ve yayınların ilkelerini Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek.

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen süre içinde bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 10 gün kaldı.

Oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

