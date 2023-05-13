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Seçim yasakları neler? Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı olacak...

13.05.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine saatler kaldı. Türkiye, adım adım seçimlere yaklaşırken seçim sürecine ilişkin pek çok detay da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle seçim yasakları ve bu yasakların ayrıntıları merak ediliyor. Peki, pazar günü seçim nedeniyle neler yasak olacak? Seçim günü nereler kapalı olacak? İşte düğünler, kahvehaneler, internet kafeler, içki satışı ve silah taşıma gibi çok sayıda ayrıntıyı içeren seçim yasaklarıyla alakalı merak edilenler...

Seçim yasakları neler? Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı olacak...

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere artık saatler kaldı. Seçimler öncesi vatandaşlar tarafından pek çok detay merak ediliyor. Peki, seçim yasakları neler? 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve 28. dönem meclisi seçilecek. Dolayısıyla pazar günü günlük hayatın kuralları da seçime göre ayarlanacak. O gün kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler kapalı olacak. İçkili lokanta da dahil hiçbir yerde içki servisi yapılamayacak, satışı olmayacak. Görevliler dışında kimse silah taşıyamayacak. Düğünler de ancak oy verme işlemi bittikten sonra başlayabilecek. İşte seçim yasaklarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

SEÇİM YASAKLARINA UYMAYANLARI NELER BEKLİYOR?

Haber Global'de yer alan habere göre; Türkiye 14 Mayıs'ta saat 8 itibarıyla oy kullanmaya başlayacak. Köyde, kasabada, şehirde artık sandık kuralları geçerli olacak. Seçim yasaklarına uymayanlar hapis cezası da dahil olmak üzere bir dizi cezayla karşı karşıya kalabilecek.

PROPAGANDA YASAKLARI

Siyasi partileri ve adayları yakından ilgilendiren propaganda yasakları devrede olacak. Propaganda toplantısı yapılamayacağı gibi partilerin amblem ve bayrağı da oy kullanma yerlerinde bulundurulamayacak. Partileri ve adayları yakından ilgilendiren siyasi yasakların dışında vatandaşı yakından ilgilendiren bir dizi yasak da o gün devrede olacak.

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İÇKİ SATIŞI YASAK

Öncelikle seçim günü sabah saat 6'dan itibaren gece yarısına kadar içki satışı yasak olacak. İçkili lokanta bile olsa hiçbir yerde içki servisi yapılamayacak. Bu yasağa uymayanlar 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

KAHVEHANE, KIRAATHANE VE İNTERNET KAFELER...

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi mekanlar kapalı olacak. Umumi eğlence yerleri de oy verme süresince açılmayacak.

SİLAH TAŞIMA YASAĞI

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşımayacak. Silahla kimse sandık başına gidemeyecek, sokaklarda silahla gezemeyecek. Silah taşıma yasağına uymayanlar, 25 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.

NİŞAN VE DÜĞÜNLER

Nişan, düğün törenleri de sandığa ayarlı olacak. Gün boyunca düğün yapmak yasak olacak. Ancak sandıklar kapandıktan sonra bu törenler yapılabilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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