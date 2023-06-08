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Seçim zaferi sonrası Erdoğan ilk önce 'İstanbul' demişti! Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı kim olacak? İki isim önde...

08.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de yerel seçimler öncesi en önemli konu İstanbul! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim zaferi sonrasında yaptığı balkon konuşmasında yerel seçimler için startın verildiğini belirtmişti. 2019'da İstanbul ve Ankara'yı kaybeden AK Parti, iki büyükşehiri CHP'den geri almanın planlarını yapıyor. AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

Seçim zaferi sonrası Erdoğan ilk önce 'İstanbul' demişti! Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı kim olacak? İki isim önde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurduktan sonraki ilk yerel seçimde İstanbul'u kazanmıştı. İstanbul'un çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlarını İstanbul'u geri almak üzerine yapıyor. Bununla birlikte 2024 Mart'ındaki yerel seçimler öncesi adayın kim olacağı da çok konuşuluyor...

2019'da Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile girdiği yarıştan başarıyla ayrılamamıştı. Hem ilk seçim hem de yenilenen diğer seçimde İmamoğlu ipi göğüslemişti. Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı da bir başka tartışma konusu.

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İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA BAYRAK KALDIRDI

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak kaldıran Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık için kurultayı bekliyor. İmamoğlu son olarak dün verdiği beyanatta 'Değişim üç beş kişilik heyeti değiştirmekle olmaz. Peş peşe üç seçim kaybedildi. Toplumun beklentisine kulak tıkayamazsınız' demişti.

AK PARTİ'DE İSTANBUL İÇİN İKİ İSİM ÖN PLANDA

Kısa süre önce görevi Mehmet Özhaseki'ye devreden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul için bir numaralı aday konumunda! Deprem bölgesindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Bakan Kurum, İstanbul 1. bölgeden 1. sıra adayı gösterilmişti.

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İKİNCİ ADAY DA BELLİ

Esenler belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı adaylık için geçiyor. AK Parti kurmaylarının masasında bu iki ismin olduğu belirtiliyor. 2023'ün Kasım ayına kadar adayın belirlenmesi bekleniyor.

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ERDOĞAN 28 MAYIS SEÇİMİNİN HEMEN ARDINDAN İSTANBUL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimin ardından Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitap etmiş ve İstanbul ile ilgili önemli mesajlar vermişti. "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız." diyen Erdoğan, konuşmasında yerel seçimlere de değinmişti.

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2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Recep Tayyip Erdoğan

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