Seçim zarfında kaç mühür olması gerektiği Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi internette "Seçim zarfında kaç mühür olmalı? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda seçim zarfında kaç mühür var? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

SEÇİM ZARFINDA KAÇ MÜHÜR OLMALI?

Seçim zarfının mühürlü olması gerekmektedir. Öte yandan oyların geçersiz sayılmaması için seçmenlerim oy pusulasında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayına 'EVET' mührünü basarak oy kullanması ve bunu yaparken diğer adaya mührün bulaşmaması gerekmektedir.

Oy pusulasına mühür dışında işaret konmaması da önemlidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI





