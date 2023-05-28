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Seçim zarfında kaç mühür olmalı? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda seçim zarfında kaç mühür var?

28.05.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim zarfında kaç mühür olmalı? 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri nedeniyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Peki, Seçim zarfında kaç mühür olmalı? Seçim zarfında kaç mühür var?

Seçim zarfında kaç mühür olmalı? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda seçim zarfında kaç mühür var?

Seçim zarfında kaç mühür olması gerektiği Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi internette "Seçim zarfında kaç mühür olmalı? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda seçim zarfında kaç mühür var? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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SEÇİM ZARFINDA KAÇ MÜHÜR OLMALI?

Seçim zarfının mühürlü olması gerekmektedir. Öte yandan oyların geçersiz sayılmaması için seçmenlerim oy pusulasında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayına 'EVET' mührünü basarak oy kullanması ve bunu yaparken diğer adaya mührün bulaşmaması gerekmektedir.

Oy pusulasına mühür dışında işaret konmaması da önemlidir.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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