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Seçimde 4'ü kavgada, 5'i kalp krizinden 9 kişi öldü, 101 de yaralı var

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı illerde, sandık başlarında veya okul bahçelerinde bıçak ve tabancaların da kullanıldığı kavgalarda toplam 4 kişi öldü. Sandık başlarında ve okul bahçelerinde kalp krizi geçiren 5 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaların yanı sıra meydana gelen kazalarla birlikte seçim günü toplam 101 kişi de yaralandı.

Seçimde 4'ü kavgada, 5'i kalp krizinden 9 kişi öldü, 101 de yaralı var

Türkiye, aylar süren seçim çalışmalarının ardından bu sabah yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim, genel olarak olaysız geçerken, bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı.

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA 2 SP'Lİ ÖLDÜ, 1 YARALI

İlk üzücü haber sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada, Saadet Parti'li 2 kuzen yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 3'Ü KADIN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken, sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip öldü. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3'ü kadın 5 kişi, kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı.

MUHTARLIK KAVGASI: 2 ÖLÜ, 57 YARALI

Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğunun ise muhtarlık seçimlerinden kaynaklanması dikkati çekti. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda ise muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adaylarının yakınları arasındaki en şiddetli kavga ise Gaziantep'te meydana geldi. Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı 2 kişinin taraftarları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede okul bahçesinde silahlı çatışmaya dönüşen olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 57 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Seçime katılan partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 37 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı.

HASIM İKİ AİLE OKULDA KAVGA ETTİ: 6 GÖZALTI

Bu arada Ankara'da oy kullanmak için gittikleri okulda karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Oy kullanmak için gelen vatandaşların buyuk tedirginlik yaşadığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili kavgaya karıştıkları belirlenen her iki aileden toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan olayların bilançosu şöyle:

  • Malatya (Pötürge) : 2 ölü, 1 yaralı (Sandık başında çıkan kavga)

  • Aydın : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

  • Aksaray : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Diyarbakır: seçim kavgası 3 yaralı

  • Diyarbakır (Kocaköy) : 2'si ağır 14 yaralı

  • Diyarbakır (Çüngüş) : 9 yaralı

  • Mardin : 3 yaralı

  • Mardin (Midyat) : 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Mardin (Nusaybin) : 4 yaralı (2 ayrı mahallede kavga)

  • Mardin (Nusaybin) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

  • Konya : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

  • Erzurum : 4 yaralı (AK Parti'li aday kaza geçirdi)

  • Şanlıurfa : 24 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Gaziantep : 2 ölü, 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Gaziantep: 2 yaralı (İki kuzenin bıçaklı kavgası)

  • Gaziantep (İrsaliye) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

  • Samsun (Çarşamba) : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Samsun : 7 yaralı (Kaza)

  • Denizli : (AK Parti'li gençlere silahlı saldırı)

  • Ankara : (Okul bahçesinde kavga)

  • Karaman : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Karaman : 3 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Kayseri : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

  • İstanbul (Kadıköy) : 1 yaralı (Bıçaklı kavga)

  • Trabzon (Tonya): 2 yaralı (Seçim kavgası)

  • Tokat : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

  • Zonguldak: 8 yaralı (Muhtarlık kavgası)

    • Kaynak: DHA

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