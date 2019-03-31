HABER

Seçimde 6'sı kavgada, 5'i kalp krizinden 11 kişi öldü, 102 de yaralı var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ Mahalli Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken, yaralıların sayısı da 102'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Mahalli Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken, yaralıların sayısı da 102'e yükseldi.
GAZİANTEP'TEKİ KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜK SELDİ
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı 2 kişinin taraftarları arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede öldü. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor.
YOZGAT'TA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yozgat'ta da muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildiKars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildi
Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan (2)Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.