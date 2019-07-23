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Seçimde başkana rakip olan belediye çalışanına 288 kilometre uzakta görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde son seçimde DSP'den belediye başkanı olan belediye personeli Mustafa Kozanoğlu, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' kapsamında 6 aylığına ilçeye 288 kilometre mesafedeki Elmalı Belediyesi'ne gönderidi.

Seçimde başkana rakip olan belediye çalışanına 288 kilometre uzakta görevlendirme

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın İbradı ilçesinde son seçimde DSP'den belediye başkanı olan belediye personeli Mustafa Kozanoğlu, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' kapsamında 6 aylığına ilçeye 288 kilometre mesafedeki Elmalı Belediyesi'ne gönderidi. Son seçimlerde rakibi olan Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru'nun kendisine mobbing uyguladığını öne süren Kozanoğlu, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Serkan Küçükkuru, oyların yüzde 49'unu alarak yeniden başkan seçildi. Belediye çalışanı memur Mustafa Kozanoğlu DSP'nin başkan adayı olarak girdiği seçimde, oyların yüzde 1'ini aldı. Kozanoğlu, seçim süreci sonunda belediyedeki görevine iade talebinde bulundu ve 8 Nisan'da işe başladı.
HAKARET İDDİASI
Başkan Küçükkuru'nun kendisini 10 metrekarelik bir masa ve 4 çalışanın bulunduğu odada görevlendirdiğini dile getiren Kozanoğlu, “Bu şartlar altında tarafımca görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışırken, vatandaşların gelmesi üzerine içeride yer olmadığından kısa süreliğine çay ocağına çıktığım esnada belediye başkanı Serkan Küçükkuru odaya gelerek birtakım hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmış. İş yerinde bulunmadığım gerekçesiyle şahsım aleyhine tutanak tutturdu. 4 gün sonra lavaboya gitmek için odadan ayrıldığım esnada tekrardan gıyabımda öfkeyle türlü söylemlerde bulunup iş yerine gelmediğim, hem de kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığım gerekçesiyle yeniden aleyhimde tutanak tutturmuş" diye konuştu.
İBRADI'DAN UZAK İLÇEYE GÖREVLENDİRME
Kozanoğlu, 10 Temmuz tarihinde de Belediye Başkanı Küçükkuru'nun kendisini Elmalı ilçesine görevlendirdiğine yönelik, 'kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' kapsamında görevlendirme yazısı tebliğ ettiğini söyledi. Gerekçe olarak 'görev gereği' ifadesi yer alan Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru imzalı görevlendirme yazısında, Mustafa Kozanoğlu'nun 22 Temmuz'da Elmalı Belediyesi'nde göreve başlaması istendi.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Mustafa Kozanoğlu, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı'ya gönderilmesinin Anayasa güvencesindeki seçme ve seçilme hakkının kullanılmasına yönelik bir cezalandırma niteliğinde olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını ve kamu yararı içermeyen görevlendirme kararını iptalini talep etti.
'MOBBİNG UYGULANDI'
Mustafa Kozanoğlu, Facebook hesabından paylaştığı dava dilekçesinde, seçim sonrası süreçte Başkan Serkan Küçükkuru'nun kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Kozanoğlu, “Seçim sürecinin sonunda görevime iade talebinde bulundum ve 4 Nisan'da yeniden göreve başladım. Fakat bu tarihten beri iş yerimde baskı, mobbing ve yıldırma amaçlı her türlü eylem ve işleme maruz kalmış bulunmaktayım" dedi.
'AİLEM CEZANLANDIRILIYOR'
Mustafa Kozanoğlu, Elmalı'ya görevlendirilerek kendisinin yanı sıra eşi ve üç çocuğunun da cezalandırıldığını kaydetti. Kozanoğlu, “3 çocuklu bir aile olarak yıllardır İbradı'da ikamet etmekteyiz. Bu görevlendirme, aile birliğimizin de maddi manevi sarsılmasına neden olup şahsıma ve aileme de büyük zararlar vermektedir. Adaylığım sonrası işe iademde bu tutum tamamen öç alma ve cezalandırma amacı taşıyıp bu keyfilikle idari işlemlerin temel amaçlarından oldukça sapmıştır" diye konuştu.
Mustafa Kozanoğlu, 1994 yılında göreve başladığı İbradı Belediyesi'nde işçi ve memur kadrosunda çalıştı ve 2014 yılı sonrasında yazı işleri, fen işleri müdürlüklerinin yanı sıra kısa süreli başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Seçimde başkana rakip olan belediye çalışanına 288 kilometre uzakta görevlendirmeSeçimde başkana rakip olan belediye çalışanına 288 kilometre uzakta görevlendirme

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