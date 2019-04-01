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Seçimde berabere kalan muhtar adaylarından beraberlik pozu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun’un Yağlıdere ilçesi Bük Mahallesinden mevcut muhtar İbrahim Bayram ve muhtar adayı Mehmet Çıtlak’a 228’şer oy çıktı.

Seçimde berabere kalan muhtar adaylarından beraberlik pozu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun’un Yağlıdere ilçesi Bük Mahallesinden mevcut muhtar İbrahim Bayram ve muhtar adayı Mehmet Çıtlak’a 228’şer oy çıktı. Berabere sonuçlanan seçimin galibi kura ile belli olacak.
Muhtar adayları sosyal medyadan beraberlik pozu paylaşırken, muhtar adayı İbrahim Aydın, “Beraberce omuz omuza seçime girdik sonuç mu? yine berabere bük mahallesi iki muhtar seçti dostluk kazandı kardeşlik kazandı biz kazandık“ ifadelerini kulandı.
Bir diğer Muhtar adayı Mehmet Çıtlak ise “Güzel bir seçim oldu kazanan çıkmadı ama dostluk kazandı. Emeği geçen bana destek veren vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum Allah hepinizden razı olsun” dedi.

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