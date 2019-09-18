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Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'deki siyasi durum nedeniyle gelecek hafta ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek 74. BM Genel Kuruluna katılmayacak.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyordu.

Trump ile Netanyahu cumartesi günü telefonda görüşmüş ve ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini belirtmişti.

İsrail basınında dünkü genel seçimlerde partisi Likud'un geriye düşmesi nedeniyle Netanyahu'nun ziyaretini iptal ettiği yorumlarına yer verildi.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

İsrail Merkez Seçim Komitesinin dünkü seçimlere ilişkin en son paylaştığı veride şu ana kadar oyların yüzde 90'nın sayıldığı ifade edildi.

Bu açıklamaya göre, sabah saatlerinde seçimi az bir farkla da olsa önde götüren Netanyahu'nun partisi Likud'un oyları düşerken, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı öne geçmeyi başardı.

Tüm oyların sayılmasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmezken, son verilere göre Mavi-Beyaz 32, Likud ise 31 milletvekilini meclise gönderdi.

Ayrıca Netanyahu'nun partisi Likud'un önderliğindeki sağ partilerden oluşan blokun milletvekili sayısı da 56'dan 55'e düştü. (AA)

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Binyamin Netanyahu israil

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