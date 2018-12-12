Seçimde yine kadının adı yok!

Kadın adayların listelerde daha çok yer almasını istediklerini söyleyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, "Türkiye'de siyaset yapmak isteyen kadınlar her zaman bu alandan uzak tutuldu. Siyasi partiler toplumsal cinsiyet eşitliğinde, kadın kotasını yerine getirmiyor. Değişen dünyada kadını yok sayarak görmezden gelen davranış modelleri artık başarıya ulaşamaz" dedi.

-Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, Türkiye'de 30'u büyükşehir olmak üzere 81 il var. Bu illere bağlı olarak toplam bin 398 belediye var. 30 büyükşehir belediyesinden 3'ü, 51 ilden 1'i, 921 ilçeden ise 33'ü kadın başkanlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistikler Kurumu'nun verilerine göre, 2014 yerel seçimlerinde 1258 il genel meclisi üyesinden 61'i, 20 bin 538 belediye meclisi üyesinden ise sadece 2 bin 206'sı kadın. 1930 yılında çıkarılan bir dizi yasa ile kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanınırken, şimdiye kadar 31 bin erkek belediye başkanı seçildi. Kadın belediye başkanı sayısı ise sadece 119'da kaldı.