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  4. Seçimden iki gün önce... Ahmet Özer'in dikkat çeken para trafiği! 29 Mart'ta hesabına yatırılmış

Seçimden iki gün önce... Ahmet Özer'in dikkat çeken para trafiği! 29 Mart'ta hesabına yatırılmış

31.10.2024 10:56
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Tutuklanıp görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'para trafiği' detayı dikkat çekti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında; 31 Mart'taki yerel seçimlerden sadece 2 gün önce Özer'in hesabına 1 milyon 289 bin 480 liralık para girişi olduğu yer aldı. Öte yandan Özer ve avukat Şevket T'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Seçimden iki gün önce... Ahmet Özer'in dikkat çeken para trafiği! 29 Mart'ta hesabına yatırılmış

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınıp tutuklanması bir anda gündemi değiştirdi. Özer, görevden alınırken, yerine İstanbul Vali Yardımcısı kayyum olarak atandı. Söz konusu karara CHP'den büyük tepki yükselirken, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Özer hakkında savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının detayları ortaya çıktı.

Sevk yazısında Ahmet Özer'in irtibatlı bulunduğu kişilerden Şevket T'nin avukatlık mesleğinden dolayı terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleriyle irtibatlı olabileceği, ayrıca yeğeni Agit B'nin PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının Abdurrahman D. hakkında başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011'de kuruluşu ilan edilmiş olan Halkların Demokratik Yapılanması içinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın halen derdest olduğu bildirildi.

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MEBYA-DER'E GİRİŞ YAPMIŞLAR

Özer'in teyzesinin oğlu Muhammet S.Ç'nin kuzeni Mehmet S.A'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında teknik takip sırasında Özer ve avukat Şevket T'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

MEBYA-DER'in terör örgütü PKK/KCK içindeki konumuna dair şemaya da yer verilen sevk yazısında, Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderdiği şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu, gerçekleştirilen sorgulamada Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldığı aktarıldı.

29 MART'TA DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Öte yandan Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira para girişinin olduğu belirtildi.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞME

Sevk yazısında Ahmet Özer'in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerinde HTS dökümleri incelendiğinde terör örgütü PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bunlardan 47'sinin terör suçlarından aranmasının bulunduğu, 5'inin halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında oldukları vurgulandı.

Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi. Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.

Esenyurt Belediyesinin 5 Ekim'de düzenlediği festivalde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan hakkında mahkumiyet bulunan şarkıcı Rojda S'nin verdiği konser sırasında katılan bazı kişilerin terör örgütü elebaşı lehine slogan attıkları belirtildi.

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YAZDIĞI KİTAPTA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde yazdığı kitapların bulunduğu, 2016 yılında yayımladığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesini işlediği, kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini överek anlattığı ifade edildi.

Özer'in belediyedeki makam odasında bulunan derginin 12'nci sayfasında 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sırasında çıkan çatışmada öldürülen Hakan A'nın cenazesinin babası tarafından teslim alındığına dair görselin olduğu bildirildi.

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Esenyurt Belediyesinde yapılan aramalarda A4 boyutunda, yazılmış veya yazımı süren kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık yazının ele geçirildiği, yazı içeriklerinde örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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