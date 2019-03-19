- "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin Gökçeada'da aday göstermemesini eleştirerek, "Kime, neyi peşkeş çektiniz? Merkezde neyin karşılığı bunu yaptınız? Merkeze ne verdiniz de burada güçlü olduğunuz yerde aday çıkartamadınız?" dedi.

Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin son yıllarda gözle görülür derecede dönüştüğünü söyledi.

Ankara'nın değil Çanakkale'nin vekili olduğunu belirten Turan, "Buraya geldiğimde bir şey duydum. Birileri seçim kazanacakmış sonra AK Parti'ye gelecekmiş. 'Hadi oradan' derim adama. O tren geride kaldı. Sen darbede, kavgada, mitingde, Ankara'da olmayacaksın. Bulunmaz Hint kumaşı mısın? AK Parti'de olan adam bizimle yol yürüyecek. Hangi partili olduğunu bilmediğimiz, her sene parti değiştiren bir adamın AK Parti'de yeri olmadı, olmayacak." diye konuştu.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinen Turan, şunları kaydetti:

"Avustralya'da terörist katliam yapıyor ama silahında 'Erdoğan' yazıyor. 'Erdoğan' diyorsa onun kimliği, bizim kimliğimizdir. Onun davasına sahip çıkacağız. Sen Erdoğan'ın en zor zamanında yanında olmayacaksın, sonra 'partisine geçerim' diyeceksin; olamaz böyle bir şey. Biz, kendimiz yolumuza devam ederiz. Biz, dünyaya meydan okurken, yatırım yaparken, ana muhalefet karşı çıkmaya çalıştı. Bu CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP ile zerre kadar alakası kalmadı. Bir proje partisi, dış güçlerin sözleriyle hareket eden bir parti. 'PYD komşumuz olsun, bize oy vermeyene hizmet yok' denir mi? Adada 90 yıllık partinin adayı yok. Kime, neyi peşkeş çektiniz? Merkezde neyin karşılığı bunu yaptınız? Merkeze ne verdiniz de burada güçlü olduğunuz yerde aday çıkartamadınız?"