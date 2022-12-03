Seçime aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi! Büyük sürprizler var

Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlar da merakla takip ediliyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranıyor. ORC Araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada 'bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz' sorusu Z kuşağına soruldu. İşte ORC Araştırma'nın 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçları.

GENÇLER KARARSIZ

Son ankette gençlerin yüzde 19.5'i "Kararsızım" cevabı verirken, yüzde 19.1'i CHP, yüzde 16.5'i İYİ Parti, yüzde 13.5'i ise AK parti cevabı verdi. Z Kuşağı gençlerden MHP'ye oy vereceğini açıklayanlar yüzde 7 olurken, HDP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.5 oldu.

MUSTAFA SARIGÜL SÜRPRİZİ

Mustafa Sarıgül'ün TDP'sine oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4.2, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin sayısı ise yüzde 4 çıktı. ORC'nin Kasım ayında yaptığı "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz anketine göre ise Cumhur İttifakına yüzde 37,9, Millet İttifakı'na ise yüzde 42 oy çıkmıştı. 18-23 Kasım tarihleri arasında yapılan anket göre partilerin oy oranı şöyle gerçekleşmişti:

•AK Parti: Yüzde 31,1

•CHP: Yüzde 24,2

•İYİ PARTİ: Yüzde 17,8

•HDP: Yüzde 7,4

•MHP: Yüzde 6,8