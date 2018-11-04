Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimi için, kabul etmesi durumunda aday göstereceklerini açıkladığı Melih Gökçek'le ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten çarpıcı iddialar geldi. Öztürk'ün bugünkü yazısında aktardığına göre, Melih Gökçek, Ankara'da anketler yaptırıyor ve söz konusu anketlerde Gökçek’in adı önde çıkıyor.

Öztürk’ün bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, “Siyaset sahnesinden çekilmedim” dercesine anketler yaptırıyor ya da değişik şirketlerin anketleri ofisinden yayılıyor. Bu anketlerde Başkan Mustafa Tuna, başkan adaylığı gündeme gelen AKP'li Mehmet Özhaseki adeta yerlerde sürünüyor.

Tabii ki Gökçek, “Bu anketi ben yaptırdım” demez. 25 ilçede toplam 5 bin 720 kişiye şu sorular yöneltilmiş ve cevaplar hep “Melih Gökçek”in lehine çıkmış.

İşte sorular işte cevaplar:

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istediğiniz isim kimdir: İlk sırada Melih Gökçek, ikinci sırada Mansur Yavaş, üçüncü sırada Süleyman Soylu ve dördüncü sırada Mustafa Tuna çıkıyor.