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Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, ismi MHP ile geçen eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerel seçim için anketler yaptırdığını yazdı.

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimi için, kabul etmesi durumunda aday göstereceklerini açıkladığı Melih Gökçek'le ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten çarpıcı iddialar geldi. Öztürk'ün bugünkü yazısında aktardığına göre, Melih Gökçek, Ankara'da anketler yaptırıyor ve söz konusu anketlerde Gökçek’in adı önde çıkıyor.

Öztürk’ün bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, “Siyaset sahnesinden çekilmedim” dercesine anketler yaptırıyor ya da değişik şirketlerin anketleri ofisinden yayılıyor. Bu anketlerde Başkan Mustafa Tuna, başkan adaylığı gündeme gelen AKP'li Mehmet Özhaseki adeta yerlerde sürünüyor.

Tabii ki Gökçek, “Bu anketi ben yaptırdım” demez. 25 ilçede toplam 5 bin 720 kişiye şu sorular yöneltilmiş ve cevaplar hep “Melih Gökçek”in lehine çıkmış.

İşte sorular işte cevaplar:

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istediğiniz isim kimdir: İlk sırada Melih Gökçek, ikinci sırada Mansur Yavaş, üçüncü sırada Süleyman Soylu ve dördüncü sırada Mustafa Tuna çıkıyor.

– AKP'nin Ankara adayı hangisi olmalı?: İlk sırada ve açık ara Gökçek önde gösteriliyor. Bunu Süleyman Soylu, Mustafa Tuna, Mehmet Özhaseki izliyor.

– “Melih Gökçek mi, Mustafa Tuna mı başarılı?” sorusuna, “Gökçek” diyenlerin oranı 41,9 olurken, Tuna yüzde 21,8'de kalıyor. “Her ikisi de başarısız” diyenler yüzde 23'ü geçiyor.

– Mansur Yavaş CHP- İYİ Parti, Melih Gökçek AKP-MHP adayı olarak gösterilirse Gökçek'in yüzde 46, Yavaş'ın ise yüzde 41 oy alabileceği ankette gösteriliyor. Mehmet Özhaseki'nin ya da Mustafa Tuna'nın aday gösterilmesi durumunda Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağı ortaya çıkıyor. Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın yarışması durumunda çok küçük bir oy farkıyla Soylu önde gözüküyor.

Anket şirketine göre sonuç şu: Melih Gökçek olmadan, AKP'nin Ankara'da seçimi kazanması mümkün değil. Hele Mehmet Özhaseki ya da Mustafa Tuna aday gösterilirse Mansur Yavaş seçimi çok rahat bir biçimde alacak.

Melih Gökçek istifa ettirildiğinde, “Siyasi hayatı bitti” denilmişti. Aday belirlenene kadar Gökçek'in ismi hiç eksik olmayacak gibi gözüküyor. Gökçek, her koşulda aday gösterilmesini istiyor, “Çünkü seçim ancak benimle kazanılır” mesajı veriyor.

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