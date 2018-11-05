Seçime Bir Gün Kala Meydanlar Hareketli

Demokrat ve Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için yarıştıkları 6 Kasım ara seçimlerine bir gün kala Kongre adayları ve siyasetin üst düzey isimleri kampanyalarının son gününde seçmenleri sandık başına çekmek için çalışıyor.

Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da üstünlüklerini korumasını isterken Demokratlarsa Cumhuriyetçiler’in tekelini kırmayı amaçlıyor.

Siyasi uzmanlar ve anketler Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etme şansını Senato’dan daha fazla görüyor.

Trump, seçime bir gün kala Ohio, Indiana ve Missouri’de seçim etkinliklerini sürdürüyor.

Pazar günü Georgia ve Tennessee’de seçmenle buluşan Trump, olumlu bir tablo çizdi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bence Temsilciler Meclisi’nde iyi iş çıkartacağız. Ancak biliyorsunuz benim esas önceliğim Senato. Bence Senato’da çok iyi iş çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, Georgia’daki mitinginde “ya bizim oluşturduğumuz sıradışı refahın üzerine koyacaksınız ya da Demokratların ekonomimizi ve geleceğimizi yıkıma götürmesine izin verceksiniz” dedi.