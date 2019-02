Seçime doğru: Büyükşehirlerde sert rekabet

PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay ise daha iddialı konuşuyor ve “İstanbul’u CHP adayı alacak” diyor. “Yıldırım’ın daha çok sempati topladığını yaptığımız son araştırmalarda gördük ancak İstanbul’da AKP seçmeni, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyor” diyen Atalay’a göre CHP-İyi Parti ittifakı, AKP-MHP ittifakına göre ‘daha başarılı’ ilerliyor. Atalay, “İttifaka sadakat değerlendirmesi yapıyoruz. Her 10 MHP’linin yarısı AKP’ye oy vermek istemiyor ama her 10 AKP’linin 9’u MHP adayını destekleyebileceğini söylüyor. Her 20 CHP’liden 19’u İyi Parti’yi destekleyebileceğini anlatırken, her 20 İyi Parti’liden 17’si de CHP’de rahatça oy verebileceğini belirtiyor” açıklaması yapıyor. Atalay, “İttifaka sadakat, CHP-İyi Parti cephesinde daha kuvvetli” görüşünde.

“Kazanan CHP değil, Mansur olur”

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için adayı Kayserili Mehmet Özhaseki. Özhaseki'yi MHP'de destekliyor. Haseki’nin karşısında ise kendisini “ülkücü” olarak tanımlamaktan çekinmemiş, 2014 seçimlerinde AKP’li Melih Gökçek’le CHP adayı olarak kıyasıya yarışmış, “seçimlerde hile var” iddiasından hiç vazgeçmemiş Mansur Yavaş var. Yavaş, İyi Parti’nin davetini ısrarla geri çevirmiş ve sonunda İyi Parti ile CHP’nin anlaşmasının da zeminini hazırlamıştı. İki parti Yavaş’ın CHP adayı olarak gösterilmesi ve desteklenmesi konusunda hemfikir olmuştu.