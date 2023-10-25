Seçime günler kala çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özgür Özel: "100. yılında CHP'yi onlar yönetecek"

2023 seçimlerinin ardından CHP en hareketli günlerini önümüzdeki hafta sonu yaşayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak sahnede Özgür Özel ve Örsan Öymen isimleri var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği 'değişim' taraftarlarının adayı olan Özgür Özel, kurultaya 10 gün kala bir çağrı yaptı.

Özgür Özel, Ankara'daki seçim ofisinde Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi. Özel ve Bozkurt'un yarım saat süren toplantısında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, CHP'nin laiklik konusunda çekingen bir tutumda bulunmasını kabul edemeyeceklerini söyleyerek, "Laiklik sadece bir cumhuriyeti var eden kadroların tercihi değil; bugün Türkiye'de, bu topraklar üzerinde iç savaşlar yaşanmıyorsa, mezhepsel çatışmalar yaşanmıyorsa, insanların tercihlerinden dolayı sokak ortasında kanları dökülmüyorsa; bunları, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de laiklik ilkesine borçlu olduğumuzun altını önemle çizmek istiyoruz" dedi.

"YÜREĞİNİZİN RAHAT EDECEĞİNİ TAAHHÜT EDİYORUZ"

Bundan sonraki süreçte CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak, kuruluş sürecine, kuruluş değerlerine sahip çıkan bir parti olarak yoluna devam edeceğini belirten Özel şöyle konuştu:

"Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin 'Evet, CHP'yi bu kadrolar yönetmeli' dediği kadrolarla siyaset yapacağımızı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin mensuplarının kendilerini bulacakları yönetim kadrolarının CHP'yi 100'üncü yılında yöneteceğini müjdelemek istiyoruz. Kurultayımıza 10 gün kala buradan şu çağrıyı da yapmak isteriz; Türkiye'nin dört bir yanında seçilmiş 1200 delegemiz var. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi birçok delegemiz de var. 2 hafta sonra siz memleketinizden gelmiş ve geri dönmüş olacaksınız ve Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında CHP'yi yönetecek kadroları ve genel başkanı belirlemiş olacaksınız. Lütfen gelmeden önce ilinizdeki aklına, vicdanına güvendiğiniz arkadaşlarla, komşularla, evlatlarınızla, büyüklerinizle konuşun. O ilde yüreğindeki Atatürk sevgisinden şüphe etmediğiniz herkesle konuşun ve onların değişimle ilgili ne düşündüklerini konuşun. CHP'nin geleceğini belirlemek üzere buraya gelin, gereğini yapın. Memleketinize gittiğinizde yüreğinizin çok daha rahat ettiğini size taahhüt ediyoruz."

(DHA)





