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Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini ve bu vatandaşların oy kullanmada sorun yaşayabileceğini açıkladı.

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanında tutulmaktadır. Bu veriler, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmaktadır. Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

"SMS YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, "Bu itibarla gerek seçimlerde, gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Mart 2019 seçimi 31 Mart yerel seçimi oy kullanımı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
güzel peki 3 akpli başkanın evinden çıkan 300 500 kişilik adreste oturmalarıda cezaya tabi etmelidir o suçu işleyen ler cezalandırılmalıdır
ölü seçmenlere dikkat . türkıyede gecen secımlerde 3 4 milyon ölü oy kullanmıs gözüküyor. soyagacında ölüm tarıhı olmayan sağ gözükenler var çünkü.
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