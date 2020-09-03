Seçime Haftalar Kala Trump ve Biden’dan Seçmene Mesajlar

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olan Joe Biden, Başkan Trump’ın ardından son dönemdeki şiddet olaylarının merkezi Wisconsin eyaletine gidiyor. Biden ziyaret öncesi hem olaylarla ilgili konuştu hem de Corona salgını konusunda yönetimi eleştirdi. Kuzey Carolina’da konuşan Başkan Trump ise şiddet olaylarına dikkat çekti.

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine dokuz hafta kala başkan adaylarının seçim kampanyalarının odağında, Wisconsin eyaletinin Kenosha ve Oregon eyaletinin Portland kentindeki şiddet olayları yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül’deki Kenosha ziyareti sırasında polise destek mesajı vermiş ve kamu güvenliğinin sağlanması için de 42 milyon dolarlık bir kaynak ayrılacağını söylemişti.

Biden: “Blake’i vuran polise ve şiddete başvuranlara yönelik suçlama getirilmeli”

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden 29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından sırtından vurulduğu Kenosha kentini ziyareti öncesinde, Delaware eyaletinde ikamet ettiği Wilmington’da konuştu.