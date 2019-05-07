HABER

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 06:17 | Son Güncelleme

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi ve yenilenmesi yönünde aldığı karar sonrası akıllara gelen 'seçimlere kadar İstanbul'u kim yönetecek' sorusunu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıtladı. Çelik gazetecilerin sorduğu soruya, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45-46. maddeleri bunu açıklıyor. Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin yetkisine geçiyor, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığının yetkisine geçiyor." şeklinde cevap verdi.

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin seçimler sonuçlanıncaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kimin yürüteceğine ilişkin sorusuna, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45-46. maddeleri bunu açıklıyor. Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin yetkisine geçiyor, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığının yetkisine geçiyor." cevabını verdi.

Sözcü Ömer Çelik, Keskin ve Yusufeli'nde kaymakam atandığını anımsatarak, "Dolayısıyla büyükşehir söz konusu olduğu ve mazbata iptali söz konusu olduğu için 5393 sayılı kanunun 45-46. maddesine göre İçişleri Bakanlığı yetkilidir, onlar birini görevlendireceklerdir. İçişleri Bakanımızın uhdesindedir bu süreç." diye konuştu. (AA)

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Isparta’da korkutan depremIsparta’da korkutan deprem
Ümraniye'de seramik atölyesi alev alev yandıÜmraniye'de seramik atölyesi alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul seçim istanbul'u kim yönetecek ekrem imamoğlu görevi kime devredecek Ömer Çelik ak parti

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’da korkutan deprem

Isparta’da korkutan deprem

YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.