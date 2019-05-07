Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin seçimler sonuçlanıncaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kimin yürüteceğine ilişkin sorusuna, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45-46. maddeleri bunu açıklıyor. Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin yetkisine geçiyor, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığının yetkisine geçiyor." cevabını verdi.

Sözcü Ömer Çelik, Keskin ve Yusufeli'nde kaymakam atandığını anımsatarak, "Dolayısıyla büyükşehir söz konusu olduğu ve mazbata iptali söz konusu olduğu için 5393 sayılı kanunun 45-46. maddesine göre İçişleri Bakanlığı yetkilidir, onlar birini görevlendireceklerdir. İçişleri Bakanımızın uhdesindedir bu süreç." diye konuştu. (AA)

