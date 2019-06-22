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Seçime saatler kala oy pusulası çuvalları hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı.23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Avcılar İlçe Seçim Kurulu da son hazırlıklarını yaptı. Seçim görevlileri içlerinde oy pusulalarının olduğu çuvalları tek tek kontrol ederek dağıtılmak üzere hazırladı. Polis tarafından ilçe seçim kurulu çevresindeki bariyerli güvenlik önlemi de dikkat çekti.

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