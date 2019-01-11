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"Seçime Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar: - "Önümüzdeki seçime kişilerin, partilerin kazanması olarak bakmıyorum. Bu seçime Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, ''Önümüzdeki seçime kişilerin, partilerin kazanması olarak bakmıyorum. Bu seçime Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum.'' dedi.

Bayraktar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bayraktar, Sarıyer Belediye Başkan adaylığının kendilerine uygun görüldüğünü söyledi.

Sorumluluk bilinci taşıyan biri olduğunu belirten Bayraktar, ''Sarıyer'de bir sorumluluk seferberliği başlattım. Herkes bunun bir parçası oldu. Adaylığımız açıklandıktan sonra ciddi bir sahiplenme oldu bize.'' diye konuştu.

Bayraktar, Sarıyer'de doğup büyüdüğünü ve burayı çok iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Ben siyaset öncesinde de sokaktan biriyim. Sürekli sahanın içindeyiz. Bilgi birikimimi Sarıyer'in faydasına sunmak için bu göreve aday olduk. Önümüzdeki seçim önemli. Çünkü Sarıyer'le ilgili yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah biliyor. Bunları görünce kayıtsız kalamıyorsunuz, dertleniyorsunuz. Bugüne kadar ucuz siyaset yapmadık. Şu anda iyi bir kadroyla çalışıyoruz, herkes görev almak istiyor. Önümüzdeki seçime kişilerin, partilerin kazanması olarak bakmıyorum. Bu seçime Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum. Önümüzdeki sürecin Sarıyer ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. ilk vaadim de Sarıyer'i kazanmak.''

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AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı ve belediye başkan adayı Salih Bay

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