Seçimi bilen anket şirketi Konda'dan açıklama

23 Haziran seçim sonuçlarını bilen anket şirketi Konda Araştırma oldu. Konda Araştırma şirketinin seçim anketinde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı öngörülüyordu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım ise yüzde 45,09 oy oranına sahip.

Konda Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir. KONDA verilerinin gerçek kaynağı, dürüstçe çalıştığı kanıtlanmış saha ekibimize teşekkür ederiz" denildi.



