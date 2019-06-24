'Seçimi İptal Eden Erdoğan ‘Yeni Erdoğan’ı Yarattı’

“İmamoğlu’nun 31 Mart’ta İstanbul’daki galibiyetini iptal eden Erdoğan ‘yeni Erdoğan’ı yarattı.” Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Institute Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay 23 Haziran İstanbul seçimlerini bu sözlerle yorumladı.

Seçim sonuçlarını VOA Türkçe muhabirine değerlendiren Çağaptay, “Türk siyasetinde Erdoğan nedir?” sorusunu sorarak, Erdoğan’ın sistem tarafından bir kenara itilen dindar ve işçi sınıfı gibi kitleleri temsil eden muhafazakar siyasetçi kimliğini temsil ettiğine dikkat çekti. Ancak Çağaptay, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin İmamoğlu’nu “Yeni Erdoğan” haline getirdiği, artık dışlanan ve kenara itilen kesimi İmamoğlu’nun temsil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan’ın İmamoğlu’nun belediye başkanlığı süresince yani en fazla iki dönem, 10 yıl boyunca kaynaklarına sınırlama getirmek için yasama yetkisini kullanabileceğine dikkat çeken Çağaptay’a göre bunun olası sonuçları Erdoğan’ın lehine olmaz: “Bu, İmamoğlu’nun ‘yeni Erdoğan’ markasını daha da güçlendirir. Yani Erdoğan istemeden düşmanını yaratmış olabilir.”

Soner Çağaptay’a göre 23 Haziran akşamı sandıktan çıkan sonuç, Erdoğan ve İmamoğlu isimlerinin Türk siyasetine önümüzdeki dört yıl boyunca damgasını vuracağı anlamına da geliyor.

