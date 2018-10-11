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Seçimi kana bulayacaktı! ABD'de 'canlı bomba' 45 kilo patlayıcı ile yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

ABD'de FBI ajanları, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde kendini havaya uçurmayı planladığı ileri sürülen bir Amerikalıyı gözaltına aldı. Evinde 45 kilogram ağırlığında bomba bulunan şüphelinin, antik çağlarda görülen "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan siyasi sisteme" dikkati çekmek istediği belirtildi.

Seçimi kana bulayacaktı! ABD'de 'canlı bomba' 45 kilo patlayıcı ile yakalandı

ABD'de Kongre ara seçimlerinin gerçekleştirileceği 6 Kasım'da başkent Washington'da "canlı bomba" eylemi yaparak kendini havaya uçurmayı planladığı öne sürülen kişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalandı.

New York'un kuzeyindeki Tappan bölgesinde yaşayan Paul Rosenfeld'in (56), "aşırı siyasi inançlarına" dikkati çekmek için ara seçimlerin yapılacağı gün Washington National Mall'da kendini havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Rosenfeld'in "Sortition" adlı, "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan ve antik Yunan'da uygulanan bir siyasi sisteme" inandığı kaydedildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Rosenfeld'in planı, ağustos ve eylül aylarında Pensilvanya'daki bir muhabire ara seçim günü başkentin kalbinde kendini havaya uçuracağını anlatmasıyla ortaya çıktı.

FBI ajanları tarafından araç kullanırken gözaltına alınan Paul Rosenfeld'in sorgulamasında, bomba yapımı için gerekli malzemeleri internet üzerinden verdiği siparişlerle temin ederek evinin bodrum katında büyük bir bomba hazırladığını itiraf ettiği belirtildi.

EVİNDE 45 KİLOGRAMLIK BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer, Rosenfeld'in daha önce küçük bombalar imal ederek deneme yaptığını aktardı.

Rosenfeld'in evinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde yaklaşık 45 kilogramlık bomba bulundu. Bomba, FBI ajanları tarafından güvenli bir yere taşındı. Rosenfeld'e "yasa dışı olarak tahrip edici alet üretmek ve eyaletler arası patlayıcı madde taşımacılığı" suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ayrıca FBI yetkilileri, Rosenfeld'in herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığına inandıklarını açıkladı.

FBI Direktörü Christopher Wray, çarşamba sabahı Senato oturumunda, FBI ajanlarının ABD genelindeki 50 eyalette yaklaşık bin civarında yerel terör tehdidini araştırdığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD ara seçim Antik çağ

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