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Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan ancak seçimi kazanamayan AK Partili Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanırken, Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

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