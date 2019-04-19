Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan ancak seçimi kazanamayan AK Partili Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanırken, Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.



