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Seçimi kaybeden muhtar adayları arasında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünde seçimi kaybeden muhtar adayları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Adıyaman'da seçimi kaybeden muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde seçimi kaybeden muhtar adayları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya adayların yakınları da karıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada Yusuf L, Zeynal L, Mahmut L, Hüseyin L, Zeynal Ö, Emin Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

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