HABER

Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

ESKİ MUHTAR KONUŞTU Burhaniye Mahallesi'nin bir önceki muhtarı Harun Yıldız, eşyalarının kendine ait olduğunu söyledi.

Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)

ESKİ MUHTAR KONUŞTU
Burhaniye Mahallesi'nin bir önceki muhtarı Harun Yıldız, eşyalarının kendine ait olduğunu söyledi. Yıldız, ''Belediye binayı yaptı, biz içerisini donattık. Şahsi malımı almayacak mıydım? Davet ettim gelmedi. Bir hafta bekledim. Kendi malzememi aldım götürdüm. 2 bin liraya klima taktırdım. Bir arkadaşım doğalgaz sobasını vermişti, geri verdim. Hediye niye edeyim? Bize nasıl bina verildiyse ben o şekilde bıraktım. Boş bina verildi, içini biz donattık. Giderken de boş bina bıraktık. Her muhtar bunu yaptı. Kendi iş yerimde kullandığım malzemeleri koymuştum. Söylediklerine karşılık gelsin özür dilesin, gönlümden kopanı hediye vereyim'' diye konuştu.

Yavuz YILMAZ/INEGOL Bursa), (DHA)

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)
Erdemli'de dolunun zararı 2,5 milyon TLErdemli'de dolunun zararı 2,5 milyon TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.