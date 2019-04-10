Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)

ESKİ MUHTAR KONUŞTU

Burhaniye Mahallesi'nin bir önceki muhtarı Harun Yıldız, eşyalarının kendine ait olduğunu söyledi. Yıldız, ''Belediye binayı yaptı, biz içerisini donattık. Şahsi malımı almayacak mıydım? Davet ettim gelmedi. Bir hafta bekledim. Kendi malzememi aldım götürdüm. 2 bin liraya klima taktırdım. Bir arkadaşım doğalgaz sobasını vermişti, geri verdim. Hediye niye edeyim? Bize nasıl bina verildiyse ben o şekilde bıraktım. Boş bina verildi, içini biz donattık. Giderken de boş bina bıraktık. Her muhtar bunu yaptı. Kendi iş yerimde kullandığım malzemeleri koymuştum. Söylediklerine karşılık gelsin özür dilesin, gönlümden kopanı hediye vereyim'' diye konuştu.

Yavuz YILMAZ/INEGOL Bursa), (DHA)

