"Seçimi kaybedersem başka işler yaparım"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden’ın kendisi için söylediği "seçimde oy çalabilir" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Fox News’e özel bir röportaj veren Trump, kendisi için Demokrat Parti aday adayı Biden’ın, "Seçimlerde oy çalmayı deneyebileceği" ve "Seçimi kaybetse dahi Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddedebileceği" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Kazanmazsam, kazanmam. O zaman başka şeyler yaparım. Ama bence kazanmazsam ülkemiz için çok üzücü olur" diye konuştu.

Joe Biden, Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde sonucu kabullenmemesi durumunda ise, askerler eşliğinde Beyaz Saray’dan ayrılabileceğini dile getirmişti.

Trump, George Floyd adlı siyah Amerikalının beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin yaptığı kanun ve düzen vurgusunu da yineledi. Seattle'da göstericilerin oluşturduğu otonom bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Bir kanun ve düzen başkanı olayların Seattle’daki gibi bir boyuta ulaşmasını engelleyebilir" diye konuştu.