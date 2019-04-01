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Seçimi kazanan başkan makam koltuğunu yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Elbistan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürbüz, ilçe meydanında yerleri süpürüp temsili makam koltuğunu yaktı

Kahramanmaraş'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Elbistan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürbüz, ilçe meydanında temsili makam koltuğunu ateşe verdi.

İbrahim Karaoğlan Meydanı'nda gelen Gürbüz, vatandaşlarla birlikte yerleri süpürdü ve temsili makam koltuğunu yaktı.

Gürbüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, koltuk ya da başkanlık sevdası olmadığını belirtti.

İlçeyi vatandaşlarla beraber ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Gürbüz, "Bu ilçede yaşayan insanlar seçim kampanya sürecinde ve seçim günü üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Bugünden itibaren ilçemizde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Elbistan'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturabilmek için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız." diye konuştu.

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Elbistan makam koltuğunu yaktı Mehmet Gürbüz

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