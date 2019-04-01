HABER

Seçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti’den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı.Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Recep Zafer Tekin, yüzde 51,84 oy aldı.

Seçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak oldu

Kırıkkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti’den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı.
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Recep Zafer Tekin, yüzde 51,84 oy aldı. Belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk olarak çöp kamyonunun direksiyonuna geçen Tekin, personeliyle birlikte
ilçenin çöplerini topladı. Belediye binasına astığı pankartla da dikkatleri üzerine çeken Tekin, “Lütfen çiçek göndermeyiniz. Değerli dostlarım adıma göndereceğiniz çiçeklerin yerine şehit ailelerine bağış yapıp isimlerinizi panoya astırmanızı rica ederim” dedi.

Seçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak oldu

Seçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak oldu

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Van'da başkanlığı alan HDP'li Ertan: Herkesin başkanı olacağızVan'da başkanlığı alan HDP'li Ertan: Herkesin başkanı olacağız
AK Parti en yüksek oyu Bayındır'da, CHP ise Narlıdere'de aldıAK Parti en yüksek oyu Bayındır'da, CHP ise Narlıdere'de aldı

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.