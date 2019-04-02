Seçimi kazandı rakiplerine yemek söyledi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olmak için yarışan 6 adaydan kazanan aday kaybedenlere Zigana Dağı’nda yemek ısmarladı.

Ülke genelinde çok sayıda kavga ve benzeri haberlerin yayınlandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili en güzel haberlerden birisi Gümüşhane’nin Torul ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı Merkez mahallesine muhtar adayı olan Mehmet Bayraktaroğlu, Erol Terzi, Yusuf Sivri, Osman Kandaz, Eyüp Selvi ve Fatih Doğan “Seçim günü kim kazanırsa kazansın dostluk kazansın” diyerek seçime girdi.

Günlerce mahallede seçim çalışması yapan 6 muhtar adayı bir araya geldiklerinde kazanan adayın kaybedenlere Zigana dağında yemek söyleyeceği konusunda da anlaştı.

Seçimlerin belli olmasının ardından kazanan aday olan Fatih Doğan, rakiplerini alarak Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve “Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti” olarak nitelendirilen kuzu etinin bulunduğu Zigana dağında rakiplerine yemek söyledi.

Yemeği yiyip dostluk mesajları veren muhtar adayları, “Kazanan ve kaybedenler olarak birlik beraberliğimizin herkese örnek olması için toplanarak yemek yedik. Seçimler kavga gürültü değil de birlik beraberlik içinde geçmesi için bu örnek davranışı herkese göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

