HABER

"Seçimi kazanmak için yola çıktık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık" - "Bazen 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu"

MERSİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık." dedi.

Karamollaoğlu, Mersin'deki Kongre ve Sergi Sarayı'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Saadet Partisi'ne karşı haksız bir mücadele yürütüldüğünü savunan Karamollaoğlu, buna rağmen vatandaşların, partisine olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Türkiye şu anda hükümet eliyle yaptığı, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı ve bütün gücünü çiftçiye ve sanayiye destek vermeye ayırmalı. Bunlar yapılırsa 2, 3 sene içerisinde Türkiye'nin problemlerinin çözüldüğüne şahit olacağız." diye konuştu.

Parti olarak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini aktaran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık. Bazen, 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu. Bu neticeyi almak için çalıştığımızda Cenabıhak inanıyorum ki bize büyük başarıları lütfedecek, bizi bu başarılara nail kılacak."

Karamollaoğlu, hizmette ayrım yapmayacaklarını, herkese eşit hizmet götüreceklerini, israfı önleyeceklerini ifade etti.

Partisine yönelik sürekli bir saldırı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Efendim, işbirliği yapıyormuşuz belli çevrelerle. Mahkemeye gideceğiz. Mahkemeler nasıl karar verir, bilmiyorum ama her konuda yapılan iftiranın, hakaretin hesabını mutlaka onlardan soracağız. Başka çaremiz yok." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece ve sadece ülkemizde yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak için siyaset yapıyoruz. Hava atmak, başkanlık koltuğuna oturmak, oradaki imkanları kendi menfaatlerimize kullanmak için değil. Bunu şimdi milletimiz görmeye başladı, gördüğü için teveccüh artıyor. İnsanlarımız 'Sizinle beraberiz ama aynı karede, fotoğrafta gözükemeyiz.' diyor. İnşallah bundan dolayıdır sandıkta bir patlama olacak."

Partililerden, seçim sürecinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelmelerini isteyen Karamollaoğlu, tüm vatandaşların mutlaka sandık başına gitmesinin önemine değindi.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
"Bunların belediyecilik karneleri sıfır""Bunların belediyecilik karneleri sıfır"
Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (3)
Anahtar Kelimeler:
31 Mart Mahali İdareler Seçimi aday tanıtım Mersin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.