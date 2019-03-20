MERSİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık." dedi.

Karamollaoğlu, Mersin'deki Kongre ve Sergi Sarayı'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Saadet Partisi'ne karşı haksız bir mücadele yürütüldüğünü savunan Karamollaoğlu, buna rağmen vatandaşların, partisine olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Türkiye şu anda hükümet eliyle yaptığı, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı ve bütün gücünü çiftçiye ve sanayiye destek vermeye ayırmalı. Bunlar yapılırsa 2, 3 sene içerisinde Türkiye'nin problemlerinin çözüldüğüne şahit olacağız." diye konuştu.

Parti olarak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini aktaran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık. Bazen, 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu. Bu neticeyi almak için çalıştığımızda Cenabıhak inanıyorum ki bize büyük başarıları lütfedecek, bizi bu başarılara nail kılacak."