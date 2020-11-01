Seçimi Kim Nasıl Kazanır?

Amerika’da artık nefesler tutuldu, herkes 3 Kasım’ı bekliyor. Başkan Donald Trump ikinci kez mi seçilecek ya da Demokrat rakibi Joe Biden ülkenin 46. başkanı mı olacak? Kamuoyu sonuçları gece yarısı öğrenebilecek mi? Hangi isim o gece nasıl zafer ilan edebilir?

İkinci dönem seçilmek için mücadele veren Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden artık son kozlarını oynuyor.

İki ismin artık önünde artik saatler var. Biden seçim için son viraja girilirken anketlerde Trump önündeki üstünlüğünü koruyor.

Biden ülke genelinde ve kararsız olarak nitelenen eyaletlerin önemli bir bölümünde önde. Bu nedenle Trump 2016’da kazandığı eyaletleri kaybetmemek için savunmada. Ancak bazı kararsız eyaletlerdeki fark soru işaretlerini de gündeme getiriyor.

Örneğin Demokrat Parti adayı kararsız eyaletlerin en önemlilerinden Florida’da çok az farkla önde. Kuzey Carolina’da başa baş, Arizona’da 3-4 puan Trump’ın önünde.

Pennsylvania’da önde görünse de anketler Biden’ı rahatlatacak önemli bir fark ortaya henüz koymuş değil.