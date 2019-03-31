Seçimin en erken bittiği sandık

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Yolveren köyünde 2014 yerel seçimlerde 2 olan seçmen sayısı, son dönemlerde Almanya'dan gurbetçilerin köylerine dönmesiyle seçmen sayısı 23'e çıktı. Sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasıyla, Yolveren köyündeki 2313 nolu sandık, Batman'da seçimin en erken btten sandığı oldu. Batman'da 2014 yerel seçimlerde 2 seçmenle sandığa giden Yolveren köyü, son dönemlerde Almanya'da gurbetçilerin köylerine dönmesiyle seçmen sayısı 23'e çıktı. 354 bin 124 seçmenin bulunduğu Batman'da sabah 07.00'de oy verme işleminin başlamasıyla, Yolveren köyünün 23 seçmeni sandık başına gitti. 2313 nolu sandıkta oy verme işleminin başlamasıyla, köyde seçimler kısa sürede tamamlandı. 2 ay önce kaybettiği eşiyle birlikte 2014 seçimlerinde oy kullandıklarını anlatan Yolveren köyü muhtar adayı 7 çocuk babası Mehmet Alcu (81), "19 yıldır bu köyde muhtarlık görevi yapıyorum. Bu kez sandıkta oy kullanan seçmen sayımız Almanya’da oturan seçmenlerin gelmesiyle arttı. Buruk bir seçim yaşıyorum. 2 ay önce eşimi kaybettim. Bu kez sandık başına giderken eşimi hatırladım. Çocuklarım Almanya'da yaşıyor. Köyde yeniden muhtar adayı oldum. Rakibim de yok. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

