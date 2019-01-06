"Seçimin en kilit adımı belediye meclis üyelerinin tespitidir"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mart ayındaki yerel seçimin en kilit adımlarından birisinin, belediye meclis üyelerinin tespiti olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Necip Filiz, milletvekilleri ve partililerle görüştü.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Denizli'de bulunduklarını belirterek, bugünden itibaren seçim kampanyasının kentte aktif olarak başladığını ifade etti.

AK Parti olarak sürekli çalışma üzerine kurulu bir parti teşkilatı durumunda bulundukları için il yönetimi, ilçe yönetimleri, mahalle teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının her düzeyde çalışmalarını 12 ay 24 saat esaslı sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, Ege'nin incisi, efeler diyarı Denizli'nin, Cumhur İttifakı'na bu seçimde de çok büyük destek vereceklerine yürekten inandığını dile getirdi.

"Halka hizmet Hakka hizmettir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Halkın gücünü arkasına alan asla mağlup olmaz. Halkın desteğini sağlayan asla başka tarafların estirdiği rüzgarlar karşısında yamulmaz, bükülmez, eğilmez. Dolayısıyla biz halkın desteğini sağlamak ve bir kere daha bunu teyit ettirmek durumundayız. Ben her birerinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Seçim kampanyaları sırasında uyku yok, durmak yok, tatil yok, izin yok, hatta hastalanmak bile yok. Yani acil durumlar dışında hepinizin çok güçlü bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Allah hepinize güç kuvvet versin, sözümüzü keskin kılsın, dilimizin bağını çözsün. İnsanlarla bu kampanya sırasında bir kez daha gönül bağı kurmayı hepinize, hepimize nasip etsin."