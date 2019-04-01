Seçimin farklı kazananları

KAYSERİ (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark attı.

İstanbul'da CHP Beşiktaş adayı Rıza Akpolat, aldığı yüzde 73,41 oyla en yakın rakibi MHP adayı Serkan Toper'e fark attı. Toper, yüzde 16,29 oy alabildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, yüzde 18,52'lik oyla ikinci sırada yer alan İYİ Parti adayı Hüseyin Burgaz'dan yüzde 53 fazla oy aldı. Yılmaz'ın oyu yüzde 71,6 oldu.

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen ile en yakın rakibi AK Parti'li aday Amber Türkmen arasındaki fark yüzde 51,73 oldu. Taşdelen yüzde 73,39, Türkmen ise yüzde 21,66 oy aldı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde AK Parti adayı Hazım Caner Can yüzde 73,78'lik oy oranıyla seçmenin yüzde 22,25'inin oyunu alan en yakın rakibi İYİ Parti adayı Vefa Peçenek'e yüzde 51,53'lük fark attı.

- Konya

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, aldığı 70,69 oy oranıyla en yakın rakibi olan İYİ Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek'e 50,64 puan fark attı. Şimşek, yüzde 20,05 oy oranında kaldı.